Brésil: l'ex-bras droit de Lula condamné à 30 ans de prison pour corruption

(Belga) La justice brésilienne a condamné jeudi en appel José Dirceu, ancien ministre et homme fort du gouvernement Lula, à 30 ans et neuf mois de prison pour corruption, et a ordonné son incarcération.

Un tribunal de Porto Alegre (sud) a ainsi rejeté à l'unanimité le dernier recours déposé par la défense de M. Dirceu, poursuivi pour blanchiment d'argent, corruption passive et appartenance à une association de malfaiteurs, dans le cadre de l'opération judiciaire anti-corruption Lava Jato ("Lavage express"). L'ancien chef de cabinet de Lula a jusqu'à vendredi 17h pour se rendre à la police fédérale à Brasilia. Il sera ensuite transféré à Curitiba (sud), où il purgera sa peine. Selon le site d'informations brésilien Globo G1, la défense de José Dirceu, 72 ans, a indiqué qu'il se rendrait bien à la police. José Dirceu, l'un des fondateurs avec Lula en 1980 du Parti des travailleurs (PT, gauche), avait été arrêté en août 2015 et condamné en mai 2016 en première instance à 32 années de prison. En mai 2017, il avait été libéré par la Cour suprême du Brésil. Dans l'attente du procès en appel, il portait un bracelet électronique. Son ancien compagnon politique Luiz Inacio Lula da Silva, 72 ans, a également été condamné pour corruption. Début avril, il a commencé à purger sa peine de 12 ans et un mois à Curitiba, même s'il clame haut et fort son innocence. (Belga)