Brésil: la justice rejette une des deux demandes de libération de Lula

La Cour suprême du Brésil a rejeté mardi l'une des deux demandes de remise en liberté déposées par la défense de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, emprisonné depuis plus d'un an pour corruption.

Par quatre voix contre une, la deuxième chambre de la Cour suprême (STF), composée de cinq magistrats, a rejeté la première demande déposée par les avocats de l'ancien président de gauche. Ce recours, qui remettait en cause une décision prise par le juge du Tribunal supérieur de justice, était considéré comme ayant peu de chances d'aboutir. Les juges de la Cour suprême ont dans la foulée commencé en fin d'après-midi à se pencher sur le deuxième recours. Déposé en décembre, celui-ci remet en cause l'impartialité de l'ancien juge anticorruption Sergio Moro en raison de sa présence ultérieure au gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Sergio Moro avait condamné Lula à la prison en première instance. Lula, 73 ans, purge depuis avril 2018 une peine de 8 ans et 10 mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. Il clame son innocence et affirme que l'ancien juge de l'affaire "Lavage express" a participé à une conspiration politique destinée à l'empêcher de se représenter à l'élection présidentielle qui a vu finalement la victoire, en octobre 2018, de Jair Bolsonaro face à son dauphin, Fernando Haddad. Les révélations début juin sur de possibles contacts entre le juge Moro et les représentants du parquet pendant l'enquête "Lavage express" par le site d'investigation The Intercept Brasil ont renforcé les arguments de l'ancien président (2003-2010) sur une volonté présumée de lui nuire politiquement.