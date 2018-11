Brésil: soupçons d'obstruction dans l'enquête sur Marielle Franco

(Belga) Le gouvernement brésilien a lancé une enquête sur l'existence d'une organisation de "fonctionnaires et miliciens" qui cherchent à bloquer l'enquête sur le meurtre de Marielle Franco, une élue noire charismatique, a annoncé jeudi le ministre de la Sécurité publique Raul Jungmann.

L'enquête a été lancée après de "graves plaintes" déposées par deux témoins sur "l'existence d'une organisation criminelle qui implique des fonctionnaires de plusieurs organismes, des miliciens et des groupes criminels", qui entendent "empêcher que l'on remonte aux donneurs d'ordre et à ceux qui ont exécuté ce double homicide", a déclaré Raul Jungmann lors d'une conférence de presse à Brasilia. Ces révélations datent de ces dernières semaines et les deux témoins ont été placés sous protection, a ajouté M. Jungmann. Mme Franco, conseillère du Parti du socialisme et de la liberté (PSOL, gauche), fervente protectrice des minorités et fortement engagée contre la violence policière, a été tuée à l'âge de 38 ans le 14 mars, ainsi que son chauffeur Anderson Gomes. Leur voiture a été retrouvée criblée de balles. Le drame avait provoqué des manifestations massives dans tout le Brésil. Un ex-policier et un ancien pompier, soupçonnés d'avoir partie liée à l'assassinat, ont été arrêtés en juillet. Rio de Janeiro est confrontée depuis une vingtaine d'années au phénomène des milices, des groupes formés d'agents ou d'ex-agents de sécurité qui font régner leur loi dans les favelas. Ces escadrons, qui affrontent les trafiquants de drogue pour le contrôle de ces quartiers, sont accusés d'être impliqués dans des affaires d'extorsion de fonds et sont parvenus à contrôler des services tels que la fourniture de gaz, l'internet, la télévision par câble ou les réseaux de transport locaux. (Belga)