Brésil: un tribunal rejette un nouvel appel de Lula

(Belga) Un tribunal brésilien a rejeté mercredi un nouvel appel de l'ex-président Lula, emprisonné depuis le 7 avril pour corruption et dont la participation à la présidentielle apparaît de plus en plus improbable.

Le tribunal d'appel de Porto Alegre a annoncé dans un tweet avoir unanimement rejeté un recours technique déposé par Luiz Inacio Lula da Silva, qui purge une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba, dans le sud du pays, pour corruption et blanchiment d'argent. L'appel examiné mercredi était le troisième interjeté devant ce tribunal par Lula, et le dernier possible en deuxième instance. Les avocats de Lula peuvent désormais se tourner vers des cours supérieures. Lula, 72 ans, a été accusé d'avoir accepté en guise de pots-de-vin un luxueux appartement dans une station balnéaire du sud du Brésil de la part d'OAS, une compagnie de BTP qui cherchait à obtenir des contrats auprès de l'entreprise pétrolière publique Petrobras. Lula, qui est très largement en tête dans les intentions de vote à la présidentielle d'octobre au Brésil, estime être la victime d'un "procès politique" destiné à l'empêcher de se présenter à un troisième mandat. Il nie toute culpabilité. Mais Lula, qui a présidé pendant deux mandats (2003-2010) le plus grand pays d'Amérique Latine, fait face à une demi-douzaine d'autres procédures, essentiellement pour corruption. Il a jusqu'au 15 août pour faire enregistrer sa candidature, au nom de son Parti des Travailleurs (PT, gauche). Mais in fine ce sera le tribunal supérieur électoral qui décidera d'ici le 17 septembre s'il peut s'aligner ou non. (Belga)