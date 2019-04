Bruxelles-Ixelles: 3,5 tonnes de déchets évacués et 233 incivilités sanctionnées lundi

(Belga) La Direction de Proximité et d'Intervention d'Ixelles de la police locale a pris part lundi à une action pluridisciplinaire de répression des incivilités et de lutte contre les dépôts clandestins menée en partenariat avec le service de propreté publique de la Ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et l'Agence Régionale de Propreté. Au total, 3,5 tonnes de déchets ont été évacués et 233 infractions incivilités sanctionnées, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Lors de cette opération ciblée, les services de police de la zone Bruxelles-Ixelles engagés ont dressé 172 procès verbaux, dont près d'un tiers pour non respect du tri ou des horaires de placement des détritus, 43 pour jet de mégot, 7 pour manque de respect envers les fonctionnaires de police ainsi que 6 procès verbaux judiciaires en lien avec la problématique des stupéfiants et une quarantaine d'infractions au code de la route. Les autres partenaires, externes aux services de police, ont pour leur part sanctionné 61 manquements divers, dont un tiers concernait des jets de mégot et 2 des dépôts clandestins. Au total, plus de 3,5 tonnes de déchets ont été évacués lors de cette action. Cette action a été menée sur le territoire de la commune d'Ixelles et sur une partie du territoire de la Ville de Bruxelles, à savoir les quartiers limitrophes avec la commune d'Ixelles, autour des avenues Louise et Roosevelt. Elle a été organisée et supervisée par un étudiant en criminologie de l'université de Gand, dont le stage portait sur les actions police/partenaires externes. (Belga)