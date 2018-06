Bruxelles: un automobiliste de 94 ans condamné pour avoir percuté mortellement un ouvrier

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un automobiliste âgé de 94 ans à huit mois de prison avec sursis. Le prévenu avait renversé mortellement un ouvrier alors qu'il s'extirpait d'une bouche d'égout. L'auditorat du travail avait également poursuivi l'employeur de la victime mais celui-ci a été acquitté par le tribunal.





Une lourde chute



L'accident s'était produit le 7 décembre 2015, au carrefour entre le boulevard de la Woluwe et la rue de la Station à Woluwe-Saint-Lambert. Deux ouvriers avaient délimité un périmètre autour d'une bouche d'égout pour pouvoir laver le système d'évacuation des eaux usées. Leur échelle introduite dans le puits ne leur semblait toutefois pas stable, ils ont donc décidé d'utiliser une autre entrée. Lorsqu'un des deux hommes est revenu à la surface pour récupérer un outil, il a dû s'extirper de l'égout. Juste à ce moment-là, un automobiliste nonagénaire a roulé par dessus la bouche d'égout ouverte, faisant tomber la victime de plusieurs mètres. L'homme est mort sur place.



Selon l'auditorat du travail, l'employeur de la victime n'avait pas pris suffisamment de mesures de sécurité. Le jeune ouvrier aurait été trop peu formé et aucun contrôle n'aurait été opéré sur son travail. L'auditeur avait requis une amende de 6.000 euros à charge de l'entreprise.



Le parquet avait requis, pour l'automobiliste, une amende, une peine de trois mois de prison avec sursis et une interdiction de conduire de trois mois. Le tribunal a estimé que l'accident ne relevait que de la responsabilité du nonagénaire et l'a condamné à huit mois de prison avec sursis.