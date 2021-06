Bruxelles: un pompier hospitalisé lors d'un incendie sur un site de recyclage de métaux

(Belga) Un pompier a été blessé et transporté à l'hôpital au cours de l'extinction de l'incendie signalé par un appel mardi vers 18h40 sur le site d'une entreprise de recyclage de métaux, situé avenue de Vilvorde à Bruxelles, a indiqué dans la soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

L'homme s'est tordu le genou en descendant d'une échelle. Les pompiers ont entre autres propulsé de l'eau depuis des échelles pour noyer le feu localisé dans un tas de métaux. Le porte-parole des pompiers a fait savoir vers 19h20 que l'incendie était circonscrit, mais a dès lors prévenu que les travaux d'extinction étaient appelés à durer. "Les pompiers arrosent abondamment le tas de matériel à recycler, puis ils devront éparpiller les déchets pour les mouiller couche par couche", avait-il expliqué. Au total, deux camions échelle, trois autopompes et un camion-citerne ont été mobilisés sur place en premier lieu. Le dispositif a été allégé progressivement au fil de la soirée. Vers 20h30, seule une pompe était encore sur place pour arroser et deux grues étaient utilisées pour éparpiller les déchets. Bien qu'il n'y ait pas d'habitation à proximité du site, des personnes ont appelé la centrale 112 pour signaler une nuisance olfactive. Walter Derieuw a conseillé aux riverains des communes de Laeken, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean de fermer leurs portes et fenêtres ainsi que d'éteindre leurs systèmes de ventilation. (Belga)