Un voyeur filmait des jeunes filles dans les vestiaires aux Pays-Bas et les balançait sur un forum porno: un complexe sportif belge concerné

L'affaire a éclaté aux Pays-bas, mais elle pourrait aussi concerner la Belgique. Un voyeur avait réussi à placer des caméras dans les douches et les vestiaires de certaines salles de sport. Des milliers de clichés de jeunes filles nues ont ainsi été publiées sur internet. Un pervers qui aurait apparemment sévi en Belgique. Un centre sportif de Gand aurait été identifié sur ces clichés.

Sur des images dévoilées, on peut voir l'équipe de handballeuses des Pays-Bas, filmées dans un vestiaire au moment où elles se déshabillent. Elles se sont ensuite retrouvées nues sur un site pornographique néerlandais. Douze vidéos filmées dans la haute école de Gand se sont aussi retrouvées sur ce forum. C’est ce qu’a découvert le journaliste néerlandais Joost Schellevis en lançant un appel sur Twitter. Quelqu’un a réagi sur le réseau social et répondu au journaliste qu'il s'agissait des douches du complexe sportif de la haute école de Gand. Cette personne a aussi informé la direction de l’établissement.

"Nous avons été informés vendredi soir que des images ont été diffusées sur internet, explique Johan Persyn, porte-parole de la haute école de Gand. Nous avons agi immédiatement. Dès le lendemain matin, nous avons introduit une plainte auprès de la police."





Une caméra miniature dans le trou de la serrure



Mais si ça parait fort probable, rien ne prouve pour l’instant que ces images sont bien celles des douches du complexe sportif de Gand. Les vestiaires sont passés au peigne fin. Il apparaît que l’auteur de ces images avait placé une caméra miniature par le trou de la serrure, sans en empêcher le fonctionnement. Sur certaines images publiées, l’auteur présumé apparaît. "Notre personnel a reçu l’instruction d’être attentif pour retrouver d’éventuelles caméras, mais aussi de veiller à ce que l’intégrité et la vie privée de nos visiteurs soient garanties."

Après avoir fait grand bruit aux Pays-Bas, l’affaire remonte donc aujourd’hui en Belgique jusqu’au plus haut niveau. "Le voyeurisme est punissable par la loi, c’est vraiment quelque chose de dégoûtant, réagit Philippe De Backer, secrétaire d’Etat à la protection de la vie privée (Open VLD). Filmer des gens à leur insu et diffuser ces images sur internet, des images partagées par d’autres… Je plaide pour que la commission de la vie privée et la police prennent des sanctions, que l’enquête soit menée, portée devant la justice et que les images soient retirées d’internet dès que possible." Les images et vidéos ont pu être rapidement retirées du forum pornographique. La police et le parquet ont ouvert une enquête.