Cannabis: création d'une amende forfaitaire en France

L'Assemblée nationale française a voté vendredi soir la création d'une amende forfaitaire de 200 euros pour mieux sanctionner l'usage illicite de stupéfiants, jusqu'alors réprimé uniquement par une peine de prison et une forte amende, peu souvent prononcées.

L'article, adopté par les députés par 28 voix contre 14 lors de l'examen en première lecture du projet de réforme de la justice, entend ainsi répondre à l'augmentation constante du nombre de consommateurs de cannabis: 5 millions en 2017, dont 700.000 usagers quotidiens, selon les chiffres officiels. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a défendu une mesure qui "résulte d'un travail important" de la mission d'information parlementaire sur le cannabis menée notamment par Eric Pouillat (LREM), assurant que l'amende forfaitaire "marche bien pour d'autres types de contraventions". Plusieurs élus de gauche ont pointé l'absence de réponse sanitaire avec cette mesure, la ministre leur rétorquant que l'amende "n'entraînera pas de rupture dans la réponse de santé publique". L'amende forfaitaire, qui était initialement de 300 euros, a été revue à la baisse en commission à 200 euros pour ne pas se heurter à l'insolvabilité des usagers. Plusieurs associations, certains magistrats et policiers ont prédit "l'échec annoncé" d'une énième mesure répressive. Outre l'usage illicite de stupéfiants, l'article étend le champ d'application de l'amende forfaitaire à d'autres délits, dont la vente et l'offre d'alcool à un mineur et le transport routier en violation des limites horaires. Les députés ont ajouté en commission le délit de vente à la sauvette, la ministre s'engageant aussi en séance à créer "par voie réglementaire" une contravention pour sanctionner l'achat de tabac vendu à la sauvette, en réponse à une demande d'élus de la majorité. A l'initiative également de députés macronistes, les députés ont encore ajouté le délit d'occupation de halls d'immeubles à l'amende forfaitaire. Ils ont par ailleurs étendu la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions sanctionnant les mauvais traitements envers les animaux.