Cannabis : des fumeurs de plus en plus vieillissants

Le cannabis reste la drogue illicite la plus diffusée dans la population française, mais un "effet générationnel" dessine le profil d'un usager régulier de plus en plus vieillissant, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

En France, 47,3% de la population adulte déclare avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie, soit près de 18 millions de personnes.

Selon cette enquête menée par Santé publique France (SpF) auprès de 23.661 adultes âgés de 18 à 64 ans sur leur consommation de cannabis en 2021, 10,6 % de la population en a fumé dans l'année.

L'enquête montre surtout un très net "effet générationnel", l'âge moyen des usagers actuels de cannabis étant passé de 25,1 ans à 32,8 ans entre 1992 et 2021.

Chez les moins de 25 ans, l'ensemble des indicateurs est à la baisse depuis 2017, que cela concerne l'expérimentation ou l'usage régulier du cannabis, ce qui s'explique par l'arrivée dans les âges de consommation de la génération née dans les années 2000 qui est moins fumeuse de joints que les précédentes.

Géographiquement, il existe toujours une nette coupure "Nord/Sud", avec des consommations plus importantes au sud de la Loire.

C'est en Occitanie que la diffusion du cannabis se révèle la plus importante, avec un niveau d'expérimentation supérieur de 8 points à la moyenne hexagonale, suivie de la Bretagne (+5 points), de la Nouvelle-Aquitaine (+3 points).

En outremer, la proportion d'usagers est moins importante qu'en métropole mais caractérisée par des consommations plus fréquentes et intensives.

En ce qui concerne les quantités, les usagers quotidiens fument en moyenne 4,1 joints par jour et majoritairement le soir.