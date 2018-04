Carrefour rappelle un produit du rayon charcuterie: il manque un élément sur l'étiquette

Ce mercredi, la société Vleeswaren De Keyser a décidé, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente son produit "filet de poulet" bio de marque Carrefour (100g). La cause: la présence de l'allergène "lait" n'est pas mentionnée sur l'étiquette.



Il s'agit du numéro de lot 102120, distribué par les magasins Carrefour entre le 27/03/2018 et le 30/03/2018, portant la date de péremption du 23/04/2018.



Le produit, qui ne présente toutefois aucun danger pour les consommateurs non allergiques, a été retiré de la vente. Les personnes allergiques au lait et qui auraient acheté ce filet de poulet peuvent le ramener au point de vente, où elles seront remboursées. Le service consommateurs de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/9.10.11.