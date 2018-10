Ce survivant de la dernière attaque des Tueries du Brabant veut faire éclater la vérité: "Je sais que tout est là, dans les dossiers"

Les Tueries du Brabant ont fait 28 victimes et ont marqué tous les esprits. Et pourtant, aucun témoignage probant n’a pu faire avancer l’enquête jusqu'ici. David Van de Steen, un survivant d'une attaque, a sorti un livre et un film sur son histoire, avec l'espoir de mettre à jour de nouvelles informations.

David Van de Steen a 9 ans le soir du 9 novembre 1985, quand ses parents et sa sœur sont abattus sur le parking du Delhaize d’Alost. Ils seront les dernières victimes des tueurs du Brabant. Grièvement blessé, le corps criblé de balles, c’est avec ses grands-parents que cet orphelin a dû se construire un avenir. "Pendant quatre ans, j’ai dû aller tous les jours chez le kiné pour pouvoir me remettre debout. J’ai basculé dans un autre monde, je me suis demandé, 'Ça vaut la peine d’être resté en vie ?'".

Dans son livre, ce survivant des tueries du Brabant dénonce aussi le sort des victimes abandonnées, dit-il, depuis plus de 30 ans. "L'aide aux victimes, on y a droit depuis l'an dernier, c’est beaucoup trop tard. On nous a promis une nouvelle loi, pour les victimes des tueurs du Brabant, un an plus tard, toujours rien".

David Van de Steen poursuit son combat pour faire éclater la vérité. "Je sais que tout est là, dans les dossiers, on aurait pu résoudre cela depuis longtemps. Mais on a tout retenu". Son combat, c’est aussi celui d’une meilleure prise en compte des victimes.