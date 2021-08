Cécile est portée disparue à Seraing: l'avez-vous vue?

Le mardi 24 août 2021 vers 20 heures, Cécile LOUIS, une femme âgée de 49 ans, a quitté la Place Kuborn à Seraing. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Cécile mesure 1m73 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bleus et les cheveux noirs. Une de ses mains porte un tatouage de couleur verte. Au moment de sa disparition, elle portait un T-shirt noir moulant avec un cœur rouge dessiné à l’avant, un pantalon moulant imitation jeans et des chaussures noires avec un bord doré à l’arrière.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Liège.