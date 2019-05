Céline est portée disparue à Bruxelles: voici sa description

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Bruxelles.

Le jeudi 23 mai vers 01h10, Céline TRAUSCHT, une femme âgée de 38 ans, a quitté à l’hôpital Saint-Jean situé rue du Marais à Bruxelles. Depuis elle ne s’est plus manifestée.



Céline a un léger retard mental et aime fréquenter les hôpitaux. Elle mesure 1m67 et est de corpulence mince. Elle a de longs cheveux bruns, les yeux bruns et se déplace en boitant. Elle pourrait porter des lunettes.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’une robe bleue, d’un gilet à rayures roses et brunes et de baskets noires.