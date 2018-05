Ces jeunes, inconscients du danger, se défoulent en dépassant les 200 km/h sur autoroutes: "C'est notre plaisir"

Le magazine Reporters, qui sera diffusé ce soir sur RTL-TVI après le RTLinfo 19h, a infiltré un milieu très confidentiel. Chaque semaine, en région bruxelloise et en région wallonne, des jeunes organisent des courses sauvages sur des parkings et autoroutes, en toute illégalité.

A l'abri des regards, ils se lâchent: aucun encadrement, aucune sécurité. Seule règle: ne pas mettre les autres en danger. "Inconscient, on l'est. On ne va pas dire qu'on est conscient alors qu'on tape des 200 km/h et qu'on prend des risques. Mais c'est notre plaisir, notre façon de frissonner", a témoigné un jeune anonymement.

