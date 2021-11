Ces objets et bijoux vous appartiennent-ils? La police diffuse de nombreuses photos suite à des cambriolages

A la requête du parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant :

Entre l'année 2019 et la mi-février 2021, une bande de malfaiteurs a commis de nombreux vols dans des habitations. Ces vols ont été commis à Bruxelles et dans sa périphérie. De nombreux objets et bijoux ont été retrouvés et saisis. Dans le but de restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes, la police diffuse les photos de ceux-ci.

> VOIR LES PHOTOS DE TOUS LES OBJETS ET BIJOUX

Toute victime de cambriolage commis entre l'année 2019 et la mi-février 2021 est invitée à reconnaître éventuellement des biens qui lui ont été dérobé. Les bijoux et objets retrouvés se trouvent sur le site de la Police Fédérale.

Pour une restitution, les victimes présenteront une attestation de dépôt de plainte et/ou un n° de procès-verbal et si possible une photographie du préjudice subi.

Les témoignages peuvent parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800 30.300

Cet avis est disponible sur www.police.be – dans la rubrique – Propriétaires recherchés – Objets d'art, bijoux et antiquités.