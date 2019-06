Cet enfant de 10 ans, qui avait déjà été porté disparu le mois dernier, est à nouveau recherché: l'avez-vous vu?

Child Focus lance un avis de recherche suite à la disparition de Fallou Badiane, un jeune garçon de 10 ans. Il mesure 1m50 et il est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs courts, la peau de couleur noire et les yeux marrons. Il s'exprime en français et en néerlandais.

Le 14 mai dernier, la police avait déjà émis un avis de recherche pour une précédente disparition. L'enfant avait été retrouvé en bonne santé. Il s'agit donc d'une nouvelle publication.

Si vous avez des informations, vous pouvez faire part de vos témoignages à Child Focus par téléphone uniquement, via le numéro 116 000 ou à la police au 0800 30 300.