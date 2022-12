Cet homme a agressé au couteau quatre personnes en région bruxelloise: la police lance un avis de recherche

Le lundi 28 novembre 2022 entre 17h30 et 19h30, un individu a commis 4 agressions au couteau sur des personnes se déplaçant en vélo ou en trottinette.

Deux agressions ont été commises quai de Veeweyde à Anderlecht, la troisième rue de Zuen à Anderlecht et la quatrième chaussée de Mons à Sint-Pieters-Leeuw.

L’individu est âgé entre 30 et 35 ans. Il mesure entre 1m70 et 1m80, a le teint mat et de courts cheveux foncés. Il était en possession d’un ou de deux couteaux de cuisine.

Au moment des faits, il portait un pantalon de jogging bleu avec des lignes blanches sur les côtés et une veste foncée à capuche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles le 02.12.2022.