Cet homme perce le mur d'un magasin à Erpent, rampe et vole des cigarettes: le reconnaissez-vous?

A la requête du Parquet de Namur, nous diffusons cet avis de recherche.

Le samedi 21 avril 2018 entre 04h00 et 04h30, un vol a été commis dans un magasin situé Chaussée de Marche à Erpent, dans l'entité de Namur. Un individu a percé le mur extérieur du commerce donnant sur la réserve et y a accédé par cet orifice. Ensuite, il s'est rendu à l'arrière du comptoir en rampant lentement. Après avoir changé l'orientation de la caméra de surveillance, il a fracturé l'armoire contenant les cigarettes et a quitté les lieux en emportant son butin.



L'auteur est de corpulence athlétique et mesure environ 1m80.



Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.