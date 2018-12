Cet individu est suspecté d'avoir poignardé une dame chez elle à Knokke: la police lance un avis de recherche (vidéo)

Le vendredi 14 décembre 2018 vers 10h20, une femme a été poignardée à son domicile situé "Cipressenstraat" à Knokke-Heist. Le suspect a été aperçu dans les environs le même jour à 08h13. Après l’agression, il a pris la fuite vers la gare de Knokke et a ensuite marché vers Heist via la "Knokkestraat".

Le suspect est de corpulence normale et a les cheveux foncés coupés court. Au moment des faits, il portait un pantalon kaki, une veste à capuche et des chaussures foncées avec des semelles blanches et une ligne verticale blanche sur le talon. Il portait également un sac-à-dos foncé avec quelques marques blanches.









Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



