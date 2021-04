Cette étudiante infirmière a été recalée en fin d'année à sa grande surprise: elle conteste cette décision

Le magazine "Images à l'appui" donnera la parole à une jeune Bruxelloise qui rêve de devenir infirmière. Son école l'a recalée en fin d'année, mais elle conteste cette décision, bulletin à l'appui.

"A la fin de l'année, je ne suis pas stressée parce que je sais que je me suis donnée à fond même si j'ai eu des examens de deuxième session en troisième année. Mais j'avais réussi tout ce qui était pratique. J'avais déjà acquis ça en juin", confie la jeune étudiante.

Mais au moment de découvrir les résultats en vue de l'obtention du diplôme, c'est la douche froide.

"Les résultats étaient affichés. Et quand je vois mes résultats dans la partie "échecs". Je ne comprends pas. C'était un blanc...", se souvient la jeune femme, l'émotion visible dans ses yeux.

Déboussolée, l'étudiante demande des explications à sa titulaire qui lui répond qu' elle n'a pas obtenu la moyenne générale minimale de 60%.

Christelle ne comprend pas car sur son bulletin il est indiqué: "Pour satisfaire, l'étudiant doit avoir obtenu 60% à l'ensemble de l'évaluation continue de l'ensemble clinique, les trois épreuves pratiques et travail de synthèse...", explique-t-elle.

Et la jeune infirmière de faire ses comptes: "Donc, ici à l'ensemble clinique, j'ai eu 60%. 50% dans chacune des épreuves et j' ai réussi 50% dans chacune des épreuves et ici, 60% au total de l'examen final et moi j'ai obtenu 63%."

