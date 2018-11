Chambre des mises Bruxelles - Examen de l'affaire "Secours Rouge" lundi par la chambre des mises en accusation

(Belga) La chambre des mises en accusation de Bruxelles examinera lundi le dossier "Secours Rouge". Le parquet fédéral demandera à celle-ci de constater que les faits à charge de quatre membres du mouvement de gauche Secours Rouge sont prescrits, selon une information du journal Le Soir. Ces quatre personnes avaient été inculpées pour terrorisme en 2008.

La chambre des mises en accusation de Bruxelles avait décidé, en février 2013, de renvoyer quatre militants de Secours Rouge devant le tribunal correctionnel pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Mais la cour de cassation avait cassé cet arrêt, au mois de juin suivant, et renvoyé le dossier devant une chambre des mises en accusation autrement composée. L'affaire sera ainsi à nouveau examinée par cette instance, lundi, soit plus de cinq ans après l'arrêt de la cour de cassation. Le parquet fédéral demandera cette fois à la chambre des mises en accusation de déclarer les faits prescrits, selon Le Soir. Les avocats des inculpés ont considéré que le parquet fédéral avait délibérément décidé de ne pas mener l'affaire jusqu'au juge du fond, afin d'éviter "un cinglant revers", selon le quotidien. Le 5 juin 2008, Bertrand Sassoye, ex-membre des Cellules communistes combattantes (CCC), Wahoub F., Constant H. et Abdallah B., tous les quatre membres du mouvement anticapitalisme Secours Rouge, avaient été arrêtés et inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. L'enquête reposait sur une vague d'arrestations menées en février 2007 à Milan, Trieste et Padoue en Italie. Quinze militants du Parti communiste politico-militaire (PCPM), présentés comme une résurgence des Brigades Rouges, avaient été arrêtés. Lors de perquisitions, les enquêteurs avaient trouvé des photos d'identité des quatre membres de Secours Rouge. (Belga)