Chambre des mises Bruxelles - L'influenceuse poursuivie pour l'assassinat de son bébé sera fixée le 6 décembre

(Belga) La chambre des mises en accusation de Bruxelles décidera le 6 décembre si Soraya S., une influenceuse qui a été condamnée à 3 ans de prison pour avoir escroqué des dizaines de personnes, devra répondre devant la cour d'assises de l'assassinat de son propre bébé de deux mois, a fait savoir mardi l'avocat de la femme.

Les faits remontent à février 2019. L'influenceuse, alors âgée de 25 ans, séjournait avec son bébé de deux mois et sa fille de trois ans à l'hôtel de France à Saint-Gilles, non loin de la gare de Bruxelles-Midi. Dans la nuit du 18 au 19 février, la femme avait fait irruption à la réception demandant que l'on appelle les services de secours en raison d'un problème avec sa fille. À leur arrivée, les médecins avaient constaté que le nouveau-né ne respirait plus. Le bébé avait ensuite été emmené à l'hôpital où il était décédé quelques jours plus tard. Le parquet avait alors ouvert une enquête et interrogé la mère de l'enfant. Cette dernière avait déclaré qu'elle s'était absentée quelques instants pour prendre une douche et qu'en sortant de la salle de bains, elle avait constaté que le bébé ne respirait plus. Selon la prévenue, sa fille de trois ans se serait allongée sur le bébé, provoquant sa suffocation. Toutefois, les experts médicaux ont détecté un traumatisme crânien chez la jeune victime. (Belga)