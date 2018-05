Chambre du conseil de Bruxelles - Le parquet modifie sa requête dans un dossier contre 24 gardiens de la prison de Forest

(Belga) Le parquet de Bruxelles a modifié sa requête contre 24 gardiens et la directrice de la prison de Forest suspectés de traitements inhumains à l'encontre de détenus. Le parquet estime qu'un certain nombre de suspects, dont la directrice, ne devraient pas être poursuivis pour traitements inhumains mais pour négligence coupable, ont indiqué des avocats proches du dossier. La défense a demandé un sursis à la chambre du conseil afin de pouvoir réagir à cette nouvelle demande. Le dossier a été reporté au 8 mai.

Le parquet de Bruxelles a ouvert, il y a un certain temps déjà, une instruction concernant un groupe de gardiens en service depuis plusieurs années dans l'aile D de la prison de Forest. Les membres de ce groupe étaient surnommés les "SS" en raison des insultes, provocations et humiliations qu'ils infligeaient aux détenus. Ils auraient aussi régulièrement organisé des paris sur le nombre de détenus qu'ils conduiraient en cellule d'isolement un jour donné. Ils auraient également débranché le courant dans une cellule afin d'y provoquer des incidents entre détenus. L'instruction concernant ces gardiens a été ouverte à la suite de plaintes déposées par des détenus pour des faits de violence répétés. Un juge d'instruction avait été saisi fin 2014. En décembre de la même année, le parquet avait également ouvert d'autres dossiers sur des faits similaires. L'enquête judiciaire a été terminée l'an dernier et le parquet a demandé à la chambre du conseil un renvoi en correctionnelle. (Belga)