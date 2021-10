Chambre du conseil de Charleroi - Parricide à Châtelet: la détention préventive de l'inculpé prolongée

(Belga) La chambre du conseil de Charleroi a prolongé mardi la détention préventive du suspect de 25 ans inculpé pour parricide, a indiqué le parquet de Charleroi. L'inculpé conteste avoir voulu donner la mort à son père, âgé de 46 ans, lors d'une dispute familiale le 8 août dernier.

La police avait été requise le dimanche 8 août dans une habitation située ruelle du Curé, à Châtelet, après une dispute familiale entre un père et son fils. Muni d'un ustensile de cuisine, ce dernier avait porté un coup à son père qui, touché à la carotide, avait succombé à ses blessures. L'auteur présumé des faits avait été interpellé et privé de liberté, avant d'être inculpé et placé sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction. Le jeune homme conteste avoir voulu donner la mort à son père, avait indiqué le parquet de Charleroi. La détention préventive de l'inculpé a été confirmée pour deux mois supplémentaires mardi par la chambre du conseil de Charleroi. (Belga)