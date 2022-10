Chambre: la médiation ne sera plus obligatoire en cas de violence intrafamiliale

(Belga) La Chambre a adopté vendredi en séance plénière une proposition de loi de la députée Laurence Zanchetta (PS) visant à exclure la médiation obligatoire en cas de violences intrafamiliales.

Actuellement, un juge peut ordonner une médiation entre une femme et son ex-mari violent pour régler un litige par exemple lié au divorce, et ce même si la victime s'y oppose. La proposition de loi exclut dorénavant le recours à la médiation ou à la conciliation en cas de violence si la victime n'y consent pas. "Être forcée de vivre un processus de médiation avec son bourreau peut être psychologiquement destructeur pour une victime. Et cette médiation, si elle est obligatoire, risque aussi de renforcer l'emprise de l'auteur de violences sur la victime, de peser sur la recherche d'une solution équilibrée. En permettant à la victime de s'opposer à la médiation, on la protège du risque de nouvelles violences; et c'est une mesure vraiment importante pour les femmes qui sont majoritairement victimes des violences intrafamiliales", a commenté Mme Zanchetta, citée dans un communiqué. (Belga)