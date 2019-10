Changement à la tête de la justice monégasque après un scandale de corruption

(Belga) Robert Gelli, ex-procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sud-est de la France), a pris ses fonctions lundi comme garde des Sceaux de Monaco, une nomination qui intervient alors que la Principauté est secouée par un scandale présumé de corruption.

Ce magistrat français, qui a prêté serment vendredi devant le Prince Albert II, dont il dépend directement, devra notamment gérer le délicat dossier de corruption présumée qui implique le riche homme d'affaires russe Dmitri Rybolovlev et des responsables des autorités locales, dont Philippe Narmino, un ancien garde des Sceaux limogé en 2017 à la suite de ce scandale retentissant. La justice locale suspecte M. Rybolovlev, patron du club de football de l'AS Monaco, d'avoir tenté de s'attirer les faveurs de certains responsables locaux dans le cadre du conflit qu'il avait avec un homme d'affaires suisse, Yves Bouvier, à propos de la vente de tableaux de maîtres. La nomination de M. Gelli comme directeur des services judiciaires de Monaco, annoncée par le palais princier le 24 septembre, avait été motivée par le départ de Laurent Anselmi, nommé au gouvernement comme ministre des Relations extérieures. Ce départ avait été justifié par le prince Albert II par son souci de voir la justice locale "retrouver la sérénité qui doit présider à son bon fonctionnement". M. Anselmi avait refusé cet été de renouveler le détachement du magistrat français Edouard Levrault, qui enquêtait sur le dossier Rybolovlev. Il avait toutefois promis que l'instruction serait renforcée en Principauté et garanti que cette enquête délicate serait menée à son terme. M. Gelli, ancien président de la Conférence nationale des Procureurs de la République, a exercé la fonction de directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère français de la Justice de 2014 à 2017. L'arrivée de ce magistrat français, lui-même détaché pour une période de trois ans, met un terme à une parenthèse de 13 ans au cours de laquelle ce poste avait été confié à des Monégasques, d'abord à M. Narmino puis à M. Anselmi. (Belga)