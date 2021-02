Charleroi: enlevé, séquestré et roué de coups, Jordan est laissé nu en rue à - 8 degrés

(c) Google Map

C’est un jeune homme presque nu, transi de froid et tuméfié que les services de police de Charleroi ont pris en charge dimanche dernier à Marchienne-au-Pont. Jordan, 19 ans, a été enlevé et frappé par quatre hommes pour une histoire de voiture. Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.

Il est 21h00 ce 7 février lorsque Jordan se promène à proximité de son habitation de Couillet, dans la région de Charleroi. Une camionnette s’arrête derrière lui. Deux hommes en sortent et le mettent de force à l’arrière du véhicule. Il est conduit au domicile de l’un des suspects situé à la rue Jules Jaumet à Marchienne-au-Pont. Il s’agit d’une habitation particulièrement mal entretenue. Des déjections canines jonchent le sol à divers endroits. Quatre suspects sont présents, ils infligent à tour de rôle une série de coups a la victime. Jordan reçoit des coups de poings et de pieds. L’un des agresseurs lui donne un coup de tournevis violent dans la cuisse gauche.



L’origine du conflit entre les protagonistes est un achat de véhicule effectué par la victime auprès de l’un d’eux. Suite à un différend, le véhicule lui aurait été repris. Depuis deux semaines, Jordan tente de le récupérer mais les suspects se seraient montrés menaçant à son égard. Durant le passage à tabac, les agresseurs lui auraient demandé de supprimer de son GSM les éléments concernant la vente de cette voiture.

Au bout d’une heure, les suspects font retirer les vêtements de la victime. Il se retrouve alors en caleçon. Ils lui expliquent qu’ils vont le remettre dans la camionnette et le déposer à 50 km de là. Le jeune homme franchit le pas de la porte et en profite pour prendre la fuite à pied, avant de se réfugier dans une habitation.

Lors de sa prise en charge, la police constate son état : confusion mentale, lèvres gonflées, traces de plaies sanguinolentes notamment au niveau de la cuisse. Les agents notent qu’au moment des faits, les températures extérieures sont négatives. Il faudra de longues minutes à la victime pour se réchauffer.

Trois suspects ont été placés sous mandat d'arrêt. Déjà connus pour des faits de violences, ils sont inquiétés pour vol avec violences ou menaces, coups et blessures volontaires, détention illégale et arbitraire et traitement dégradant.