Charleroi: il y aura un deuxième procès pour l'infirmière suspectée d'avoir secoué un bébé

Le parquet de Charleroi a finalement décidé, comme les parents de la petite Elsa, d'aller en appel de la décision prise ce 25 avril.

Pour rappel, les faits ont lieu au sein de la crèche « Les bambis » de Montigny-Le-Tilleul. A la fin de l'année 2017, une infirmière sociale, sous le coup de la colère, a manipulé violemment Elsa, née en 2016. Le tribunal avait requalifié les faits de "coups et blessures" en "violences légères", un délit qui tombait alors sous le coup de la prescription. Il n'y aurait donc eu aucune sanction à l'encontre de la gardienne si le dossier en restait là.

Les parents de la petite Elsa se sont battus pour une nouvelle analyse du dossier estimant qu’il y avait bien là des "coups et blessures" et donc un délit.

Aujourd’hui ils font part de leur satisfaction via leur avocat Me Fabian Lauvaux contacté par RTLINFO : "Nous sommes très satisfaits de cet appel du Parquet. Cela remettra les compteurs à zéro devant la Cour d’appel lors du second procès dans cette affaire aussi délicate que technique."

La date du prochain procès n’est pas encore fixée.