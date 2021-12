Janis est porté disparu depuis deux ans à Charleroi: l'avez-vous vu?

Le 25 septembre 2019, Janis HESE, un homme âgé de 51 ans, a été vu pour la dernière fois à l’hôpital Vincent Van Gogh situé à Charleroi. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Janis mesure 1m90 et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et les yeux bruns.

Il est demandé à Janis de se manifester afin de rassurer ses proches.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Charleroi.