Charleroi: Une peine de 37 mois d'emprisonnement requise pour un prédateur sexuel

(Belga) Benoît C., 35 ans, est poursuivi dans un dossier de mœurs impliquant plusieurs dizaines de mineurs. Il tentait de les séduire en discutant avec eux sur internet. Du matériel pédopornographiques a été retrouvé lors de perquisitions à son domicile. Le ministère public requiert une peine de 37 mois de prison à son encontre.

Pendant deux ans, l'homme discutait avec des jeunes filles mais aussi avec des jeunes garçons, afin de satisfaire ses envies sexuelles. C'est via un adolescent de 13 ans au moment des faits que son comportement a été repéré. Alors délégué dans une équipe de football, le prévenu échangeait avec le mineur membre de l'équipe et tentait de le séduire. Des perquisitions ont été menées chez le suspect par la police judiciaire fédérale. Plus d'une cinquantaine de conversations échangées avec des mineurs et des images pédopornographiques ont été découvertes. Après analyse, 16 adolescents ont été identifiés, âgés entre 12 ans et 17 ans. Le prévenu cherchait à obtenir des rendez-vous, des images, et des discussions vidéo en ligne. Une seconde prévenue a également été poursuivie. La mère de famille discutait avec Benoît qui a témoigné d'une attention déplacée pour sa fille d'un an. Pour le ministère public, il s'agit avant tout d'un prédateur : "Il y avait des discussions assez franches où le prévenu demandait des détails intimes. Il s'agit d'un prédateur sexuel derrière son écran". Trente-sept mois de prison avec une amende de 1.000 euros sont requis par le ministère public. Me Desgain a plaidé une mesure de faveur pour son client : "Il n'a eu que très peu de relations avec des femmes et donc au niveau social, cela a provoqué un manque de confiance en lui. Il regrette amèrement et s'engage à dédommager ses victimes. Aujourd'hui, il a pris conscience de ses actes". Le jugement sera prononcé le 3 juin. (Belga)