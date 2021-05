CHASSE A L'HOMME EN FLANDRE - La compagne du militaire en fuite l'appelle à se rendre

(Belga) La compagne de Jürgen Conings a lancé un appel au militaire en fuite sur VTM NIEUWS vendredi soir. Elle l'appelle à se rendre.

Dans un message d'environ 20 secondes, elle s'adresse directement au militaire et lui demande de ne pas faire de victimes. Elle l'invite à mettre fin à sa fuite pour elle et sa famille. Cet appel intervient quatre jours après le début des recherches. Depuis mardi soir, des centaines de policiers et de militaires ont fouillé de grandes zones du parc national de Haute Campine, sans succès. Le parquet fédéral a indiqué vendredi qu'un juge d'instruction avait été saisi pour "tentative d'assassinat et possession illégale d'armes dans un contexte terroriste". (Belga)