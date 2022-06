Chine: un train à grande vitesse déraille, le conducteur tué

(Belga) Le conducteur d'un train à grande vitesse a été tué et plusieurs passagers blessés dans un déraillement samedi dans la province de Guizhou, dans le sud de la Chine, ont rapporté les médias officiels.

Le train, qui se dirigeait vers la province de Guangdong, également dans le sud du pays, a déraillé après avoir roulé sur des débris près d'un tunnel, selon la chaîne publique CCTV. Des vidéos publiées par plusieurs médias chinois ont montré la locomotive pulvérisée par l'impact, le reste du train demeurant largement intact. Ces vidéos ont également montré des scènes de chaos dans un des wagons après l'accident, des passagers hurlant au milieu de leurs bagages et de nourriture éparpillés sur le sol. Selon CCTV, le conducteur est mort. Un contrôleur et sept passagers ont été hospitalisés mais "leurs vies ne sont pas en danger". Les accidents mortels sont rares sur le réseau ferré à grande vitesse chinois, le plus vaste du monde. En 2011, une quarantaine de personnes avaient péri dans un accident de train à grande vitesse à Wenzhou, près de Shanghai. (Belga)