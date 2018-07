Chine: un vétéran de la dissidence condamné à 13 ans de prison

(Belga) Le vétéran chinois de la dissidence Qin Yongmin a été condamné mercredi à 13 ans de prison pour "subversion", a annoncé le tribunal intermédiaire de la ville de Wuhan (centre) où il était jugé.

Qin Yongmin, 64 ans, avait été arrêté en 2015 sous l'accusation d'avoir organisé un rassemblement illégal. Il avait à l'époque déjà passé 22 ans de sa vie en prison ou en camps de rééducation par le travail, selon l'organisation de défense des droits de l'homme Chinese human rights defenders (CHRD). Qin Yongmin avait été libéré fin 2010 après avoir purgé une peine de 12 ans de prison pour avoir tenté en 1998 de déposer les statuts d'un "Parti démocrate chinois". Cette initiative suivait la signature par Pékin du pacte de l'ONU sur les droits civils et politiques, un texte que le gouvernement chinois n'a depuis jamais ratifié. A sa sortie de prison, il avait promis de continuer à se battre pour les droits de l'homme et dirigeait jusqu'à son arrestation en 2015 une association en faveur de la démocratie. Sa condamnation survient au lendemain du départ pour l'Allemagne de Liu Xia, la veuve du dissident Liu Xiaobo, qui était placée de facto en résidence surveillée depuis que ce dernier a obtenu le prix Nobel de la paix en 2010. Liu Xiaobo est mort il y a un an presque jour pour jour d'un cancer du foie alors qu'il était en détention médicale et purgeait toujours une peine de 11 ans de prison. (Belga)