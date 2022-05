Chine: une sixième personne extraite vivante d'un immeuble effondré à Changsha

(Belga) Une femme a pu être extraite dimanche des décombres d'un immeuble qui s'est effondré vendredi dans le centre de la Chine, sixième personne survivante retrouvée depuis cette catastrophe à l'origine inconnue, selon les médias chinois.

Après 50 heures de travail, les équipes de secours ont sorti la femme couverte de poussière, ensuite emportée sur une civière selon les images de la télévision publique CCTV. Des dizaines de personnes étaient coincées ou portées disparues samedi, au lendemain de l'effondrement de l'immeuble de huit étages dans la ville de Changsha: au moins 18 personnes étaient toujours prises au piège en fin de journée, après que cinq survivants eurent été retrouvés, tandis que 39 personnes ne pouvaient être jointes, selon les autorités. Le bâtiment abritait un hôtel, des appartements et un cinéma. La police de Changsha a indiqué que neuf personnes avaient été interpellées dimanche en relation avec l'accident, dont le propriétaire de l'immeuble et des inspecteurs de sécurité soupçonnés d'avoir falsifié les résultats d'une inspection du bâtiment. Selon le maire de la ville Zheng Jianxin, plus de 700 secouristes ont été dépêchés sur place et "aucun effort ne sera épargné" pour rechercher les personnes piégées sous les décombres, enchevêtrement de métal et de béton à travers lequel les pompiers se frayaient un chemin, selon les images des médias d'État. Le président Xi Jinping a appelé samedi à une recherche "à tout prix" et a ordonné une enquête approfondie sur la cause de l'effondrement. Un haut responsable du Parti communiste a été envoyé sur les lieux - une indication de la gravité de la catastrophe. Les effondrements de bâtiments ne sont pas rares en Chine, en raison de la faiblesse des normes de sécurité et de construction mais aussi de la corruption parmi les fonctionnaires chargés du contrôle de ces normes. (Belga)