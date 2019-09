L'ancien député Christian Van Eyken et son épouse reconnus coupables et condamnés à 23 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu mardi l'ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et l'épouse de celui-ci, Sylvia B., coupables de l'assassinat du premier époux de cette dernière, Marc Dellea. Il les a condamnés chacun à 23 ans de prison.

Le ministère public réclame l’arrestation immédiate après le prononcé de cette peine.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.





Ils étaient pourtant "calmes et sereins"

A l'arrivée de Christian Van Eyken et de son épouse, Sylvia B., nos reporters Dominique Demoulin et Catherine Vanzeveren les avaient interrogés sur leur état d'esprit. "Calme et serein, prêt à entendre la réponse", avait alors rétorqué l'accusé.

Notre journaliste lui avait alors demandé s'il n'était même pas un peu tendu, au vu de la condamnation réclamée: 25 ans de prison. "Oui mais bon, c'est ce qu'on demande… mais vous avez entendu aussi la défense de nos avocats", avait répondu Christian Van Eyken.

Nous nous sommes ensuite tournés vers Sylvia B., l'épouse de Christian Van Eyken. "Sereine et j'espère que ça sera fini. Nous avons avec Marc un petit bout de 13 ans qui attend que ça se termine. Je lui souhaite comme pour nous qu'on puisse passer une page et continuer notre histoire".

Malgré le verdict, il est très probable qu'un appel soit interjeté. "Oui bien sûr, mais je pense que la première pression sera terminée. Je pense qu'on a assez vécu. Retournez les rôles dans l'autre sens", avait réagi Sylvia B. avant de connaître le verdict.