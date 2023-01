Chutes de neige: l'électricité rétablie sur le réseau en province de Liège

(Belga) L'électricité est totalement rétablie en province de Liège, a annoncé dimanche le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Resa. Les importantes chutes de neige de vendredi soir avaient engendré des coupures d'électricité chez plusieurs centaines de personnes dans la province. La société a procédé à 158 interventions depuis vendredi soir. Les précipitations avaient engendré des perturbations sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz en plusieurs endroits de la province, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés.

"Environ 80% des interventions concernent des branches ou des arbres qui, sous le poids de la neige, tombent ou s'affaissent sur les lignes aériennes qui sont donc distendues ou qui tombent au sol", avait expliqué la société. La situation a été difficile pour les équipes du gestionnaire: ses dépanneurs s'étaient retrouvés bloqués dans les bouchons ou entravés par le verglas. Des groupes électrogènes avaient aussi été installés pour pallier le plus urgent. Dimanche, l'électricité a finalement été rétablie partout dans la province. "Resa n'a plus aucun signalement de panne chez des personnes sans courant en raison des précipitations", a affirmé la porte-parole, Charlotte Quevedo, en début de soirée. (Belga)