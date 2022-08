Cinq blessés dans un accident à Tournai

(Belga) Un grave accident de la circulation s'est produit dimanche matin à une sortie d'autoroute à Tournai où une voiture a percuté un arbre. La collision a fait cinq blessés dont trois personnes dans un état grave, ont indiqué les pompiers. Les victimes ont été admises dans trois hôpitaux de la région.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 06h30 qu'un accident de la circulation s'était produit le long de l'autoroute A8/E42 à la sortie de Froyennes (Tournai). Venant de diverses casernes, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, deux SMUR, quatre ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une voiture immatriculée en France et qui se dirigeait vers la chaussée de Tournai a effectué une embardée. Le véhicule, seul en cause, a terminé sa course contre un arbre. Cinq personnes étaient à bord du véhicule accidenté. Trois sont grièvement blessées et deux plus légèrement. Les victimes ont été transférées vers les hôpitaux de Tournai, Mouscron et Courtrai. (Belga)