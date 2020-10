Cinq blessés dans une explosion à Couvin

(Belga) Une explosion a eu lieu samedi soir, vers 19h30, dans une habitation située Boulevard de Bryas à Mariembourg (Couvin), indique t-on à la zone de secours Dinaphi. Trois adultes et deux enfants ont été blessés, dont un grièvement.

Les pompiers des casernes de Couvin se sont rendus sur place avec une pompe et une citerne, avec une pompe de Philippeville et un élévateur de Chimay. Les causes de l'accident doivent encore être déterminées mais, selon plusieurs médias, l'explosion a eu lieu lors d'un changement de bonbonne de gaz. (Belga)