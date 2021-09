Cinq blessés, dont deux graves, dans une sollision sur l'autoroute Tournai-Mouscron

(Belga) Un accident de la circulation, impliquant deux voitures, s'est produit dimanche après-midi sur l'autoroute A17/E403 Tournai-Mouscron. On déplore cinq blessés dont deux dans un état grave.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 16h15, qu'un accident s'était produit sur l'autoroute A17 dans le sens Tournai-Mouscron. Pour une raison actuellement indéterminée, une collision entre deux voitures s'est déroulée peu après la sortie Templeuve (Tournai). Un des deux véhicules a terminé sa course en contrebas de l'autoroute. Cinq ambulances, trois SMUR, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. "Dans la voiture qui était en contrebas, deux personnes ont dû être désincarcérées. Elles sont grièvement blessées. Dans le second véhicule, on déplore trois blessés légers. Ces cinq blessés étaient conscients lors de leur prise en charge par les urgentistes. Les victimes ont été dispatchées vers les services d'urgence de Tournai, Mouscron et Courtrai", explique le capitaine Mathieu Delneste qui a dirigé l'intervention. A 17h00, seule la bande de droite de l'autoroute était libre, ce qui engendrait des files dans le sens Tournai-Mouscron. (Belga)