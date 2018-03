Cinq individus sous mandat d'arrêt pour des cambriolages commis à Charleroi et Namur

(Belga) Cinq individus ont été placés sous mandat d'arrêt pour de nombreux faits de vol et association de malfaiteurs commis sur les arrondissements de Charleroi et de Namur, a indiqué dimanche en début de soirée le parquet de Namur.

"On leur reproche une vingtaine de vols qualifiés, entre autre dans des habitations mais pas uniquement. Ils comparaîtront mardi devant la chambre du conseil de Dinant", a précisé la procureur de la division de Dinant, Charlotte Fosseur, sans donner davantage de détails. Vendredi matin, plusieurs perquisitions avaient été menées dans la région de Charleroi, et notamment à Marcinelle où un suspect avait tenté de prendre la fuite en sautant du R3. Ces perquisitions, qui ont débouché sur ces cinq interpellations, visaient une bande active dans les cambriolages et les vols de cargaisons. (Belga)