Cinq policiers bruxellois visés par une enquête du parquet de Liège

(Belga) Cinq policiers de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ont été interpellés dans le cadre d'une enquête du parquet de Liège, a indiqué mardi en fin de journée la police bruxelloise. Les agents ont été arrêtés pour des faits survenus dans la sphère privée.

La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere, n'est pas en mesure de préciser le motif de leur arrestation. Selon des informations communiquées à Belga, il pourrait s'agir d'une affaire de mœurs, mais cela reste à confirmer. L'Inspection générale et le service des Affaires internes de la police locale sont intervenus mardi matin au sein du service Trafic et cinq policiers ont été privés de leur liberté, selon la porte-parole. Les faits qui leur sont reprochés auraient eu lieu dans la sphère privée, et ne seraient donc pas liés au domaine professionnel. Ils ont été emmenés pour audition à la demande du parquet de Liège. "Le chef de corps a demandé des informations complémentaires au parquet afin de pouvoir prendre des mesures adaptées", a précisé Ilse Van de keere. (Belga)