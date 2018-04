Claude est dans un "stress complet" à cause de sa voisine: "Ça devient impossible…"

Claude témoigne dans le magazine Images à l'appui, ce lundi soir à 19h45 sur RTL-TVI. Votre magasine se penche sur un conflit de voisinage.

"Cette dame comme elle a tendance à boire un petit peu trop, elle a commencé à chercher misère, à boire comme un trou" explique Claude. "Et puis elle appelait son copain… Pour finir il a défoncé 5 portes ici en un rien de temps. La porte de devant il l'a défoncée 4 fois! On est dans un stress complet. On ne sait plus partir 10 minutes sans être stressés et sans savoir ce qu'elle va faire. Ça devient impossible…" ajoute le voisin, à bout de nerf.

Nuisance sonore, violence physique et verbale, dégâts matériels,… D'après Claude, pas une semaine ne passe sans son lot de problèmes.

"J'ai eu des locataires plus d'une fois, j'entendais rien. Avec elle c'est 'boum, boum, boum', on dirait qu'elle tape ses pieds exprès dans le plancher" dit-il. "Quand on vit ça à deux heures du matin quand elle rentre torchée et qu'elle commence à faire du ramdam. Elle nous stresse sans arrêt. A chaque fois qu'elle a un petit problème ou un souci, elle appelle son copain à la rescousse… et lui ne cherche qu'une chose: nous taper dessus." explique-t-il.



L'agression la plus grave se serait produite dans le hall de l'immeuble. Dans un excès de colère, le compagnon de la voisine aurait lancé un cendrier en verre en direction du couple.

