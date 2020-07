Collision entre une voiture et deux motos à Wanze

(Belga) Un accident de circulation entre une voiture et deux motos s'est produit à Wanze dimanche en début de soirée, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.

Aux alentours de 18h40, une voiture et deux motos de type Can-Am sont entrées en collision chaussée de Tirlemont. Selon les premiers éléments, la voiture descendait la chaussée et a percuté les deux autres véhicules de face. Un père et son fils ont été blessés lors de cette collision. Le père a subi plusieurs traumatismes alors que son fils est grièvement touché et a perdu une jambe, précisent les secours. La maman, présente sur l'une des motos, est quant à elle sous le choc. Les personnes ont été emmenées à l'hôpital. Les pompiers de la zone de secours Nage (Namur-Gembloux), de la Croix-Rouge et d'Amay sont venus en renfort. La zone de police Meuse-Hesbaye s'est également rendue sur les lieux de l'accident pour mettre en place une déviation et permettre aux secours d'agir. À 20h40, la chaussée était toujours fermée à la circulation. Le parquet de Liège a été avisé des faits. (Belga)