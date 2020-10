Amay: un policier perd la vie dans une terrible collision frontale

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit vendredi peu après 17h30 à Amay, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Un policier se rendant au travail a perdu la vie après une collision frontale, a précisé le bourgmestre Jean-Michel Javaux.

L'accident s'est déroulé sur la chaussée Roosevelt. Une voiture a percuté plusieurs véhicules et une collision frontale a eu lieu avec une camionnette, conduite par un policier, quelques mètres plus loin. Suite à la collision, deux personnes, dont le policier, ont été emmenées au CHR de Huy. Ce dernier, originaire d'Amay, est décédé. Le défunt travaillait à la police de Liège et allait prendre son service. La zone de police Meuse-Hesbaye s'est également rendue sur les lieux de l'accident et la chaussée a été fermée à la circulation durant l'intervention des secours. Un expert est descendu sur place pour tenter de déterminer les causes exactes de l'accident.