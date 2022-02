Collision frontale mortelle impliquant un conducteur fantôme sur la E313 à Hasselt

(Belga) Un grave accident de voiture impliquant un conducteur fantôme roulant à contre-sens sur la E313 en direction de Liège, à hauteur d'Hasselt, a fait un mort mercredi soir vers 21h00.

Les pompiers limbourgeois se sont rendus sur place pour désincarcérer des passagers. Mais une personne n'a pas survécu. Une autre est gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon les premières constatations, il semble que la personne qui a péri dans la collision frontale roulait à contre-sens, donc en direction d'Anvers, or il s'agit d'un axe à double voies vers Liège. Ces deux voies vers Liège ont été complétement fermées à la circulation en soirée, ce qui a provoqué des perturbations. Après un certain temps, les automobilistes ont été redirigés vers la voie d'urgence. Mais les ralentissements sont encore escomptés jusque minuit au moins. La police de la route poursuit en effet ses constatations. Le parquet du Limbourg a été informé et a envoyé des experts en collision sur place. Ceux-ci étaient toujours à l'oeuvre à 23h00.