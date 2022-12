Colombie: 34 morts dont huit mineurs dans un glissement de terrain

(Belga) Trente-quatre personnes, dont huit mineurs, ont trouvé la mort dans le glissement de terrain qui a enseveli dimanche un bus et plusieurs véhicules dans le nord-ouest de la Colombie, a-t-on appris lundi de source officielle.

"Parmi les 34 victimes, il y a huit (adolescents) mineurs et neuf autres personnes sont soignées dans des centres", selon un communiqué des services de secours colombiens (UNGRD). Sous l'effet des fortes pluies, un pan de montagne s'est décroché et est venu ensevelir sur la route en aval plusieurs véhicules, dont un bus de transport public avec 33 personnes à bord, une voiture transportant six personnes et une moto sur laquelle se trouvaient deux personnes", a-t-il ajouté. Dans la matinée, le président Gustavo Petro avait fait état de 27 morts, dont trois mineurs. Le bus venait de la ville de Cali (sud-ouest) et se rendait à Quibdo (nord-ouest), capitale du département de Choco, en traversant la cordillère des Andes occidentales. Quelque 80 secouristes ont participé aux opérations de sauvetage, qui ont pris fin lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP. (Belga)