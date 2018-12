Comblain-au-Pont: pour un rétro cassé, il tabasse l'autre conducteur et détruit sa voiture

Un homme habitant la commune de Comblain-au-Pont, en province de Liège, a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Huy. Il est poursuivi pour avoir porté des coups à un automobiliste et pour avoir détruit sa voiture.



Au cours de la soirée du 11 novembre 2017 à Comblain-au-Pont, un automobiliste en état d'ivresse a percuté et arraché le rétroviseur d'une voiture venant en sens inverse. L'automobiliste ne s'est pas arrêté et a continué sa route. Le conducteur lésé, accompagné de sa femme et de leur fils de 4 mois au moment des faits, a fait demi-tour et a pourchassé le véhicule qui s'est alors arrêté à une station-service Total.



Le père de famille est alors sorti de son véhicule, a ouvert la portière du conducteur et lui a violemment donné un coup de poing au visage avant de le sortir de force de l'habitacle et de le rouer de coups au sol. Par la suite, le père de famille est monté sur le véhicule de la victime et l'a complètement détruit.



Le parquet estime que la violence des faits est inouïe et que la riposte est totalement disproportionnée. Des vidéos de surveillance témoignent de la violence des faits. La procureur du roi a requis une peine de travail de 180h à titre principal et une peine d'emprisonnement d'un an à titre subsidiaire. Le jugement sera rendu le 17 janvier 2019.