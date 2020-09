Condamnée pour avoir tué ses deux enfants handicapés, Rita Henkinet veut sortir de prison: "Je souhaite être internée"

En 2013, Rita Henkinet avait été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué ses 2 enfants handicapés. Après avoir passé 4 années derrière les barreaux, elle demande à être libérée pour rejoindre une unité psychiatrique. Le père et les grands-parents des enfants contestent cette demande.

"La prison n'est pas adaptée à mon état psychologique. Je souhaite être internée dans une institution psychiatrique", a-t-elle indiqué devant le tribunal d'application des peines. Etant donné que la demande n'est pas une libération conditionnelle, la famille Granville, le père et la mère de ses enfants qui se sont constitués parties civiles n'ont pas été prévenus et ne sont pas consultés.

"C'est assez heurtant au niveau de la législation. Ça l'est tout autant et même davantage pour les Granville qui ont perdu d'une part leur fils et leur fille. Je rappelle qu'Arnaud et Audrey étaient âgés d'une vingtaine d'années, avec un âge mental de 7 à 8 ans. Ce qui rend l'assassinat par leur propre mère extrêmement douloureux, heurtant, incompréhensible et insupportable", indique Jean-Luc Dessy, avocat du père et de la grand-mère d'Audrey et Arnaud.

Une mère dépressive et épuisée

En mars 2013, Rita Henkinet étouffe ses enfants avec une couverture après leur avoir donné un cocktail de médicaments. Les experts psychiatres la décrivent comme dépressive, épuisée mais pas irresponsable. Le jury d'assises la condamne à 10 ans d'emprisonnement. "La demande qui est faite actuellement de pouvoir échapper à une peine de prison décidée par des jurés, en âme et conscience après 15 jours de débat, est interpellant", déclare l'avocat des parties civiles.

L'avocat de Rita Henkinet n'a pas souhaité entrer dans le débat, estimant qu'il n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une demande d'internement. Via leur avocat, les parties civiles vont écrire au tribunal d'application des peines dans l'espoir de faire entendre leur avis.