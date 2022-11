Confus, un vieil homme quitte sa résidence: des policiers tentent de lui venir en aide

Une équipe de la police de Bruxelles Capitale Ixelles rencontre une personne âgée qui a quitté sa résidence, les policiers essayent de lui porter assistance.

Les agents approchent le vieil homme, lui demande son identité et lui explique qu’on le recherche. Un peu confus, celui-ci interroge : "On me cherche ?". Il s’agit effectivement d’un résident d’une maison de repos, les policiers vont alors tenter de le convaincre de les suivre, pour le ramener dans sa résidence. La suite dans le magazine Enquêtes, ce mardi à 19h50.